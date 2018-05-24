ЕС одобрил первый фонд оборонного развития

Отмечается, что нововведенной программой предусмотрено финансирование проектов, которые реализуются по крайней мере тремя предприятиями в трех государствах-членах. На 2019-2020 года уже выделено 500 млн евро.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства и малых и средних предприятий Элжбета Беньковска рассказал, что эта программа является частью наших более широких усилий, направленных на создание надежного оборонного союза, который защищает своих граждан.

Добавим, EDIDP является ключевым элементом Европейского фонда обороны, основанного в июне 2017 года. Целью этого проекта является поощрение сотрудничества в разработке технологий и оборудования, необходимых для решения общих задач обороны и безопасности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Национальном банке Украины представили новую Стратеги главного банка страны. Ее представил новый глава регулятора Яков Смолий.