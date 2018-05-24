Депутаты в четверг продолжат рассматривать поправки к закону об антикоррупционном суде

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента. Согласно документу, депутаты также планируют повторно рассмотреть предложения президента Украины к законопроекту "О частной детективной (розыскной) деятельности", а также изменения в Уголовный кодекс для приведения его в соответствие с международными стандартами.

Также на сегодня запланировано внесение изменений в закон о свободе передвижения и свободном выборе места проживания относительно предоставлении убежища бездомным. Одним из пунктов повестки дня значится назначение судей Конституционного суда Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Рада вчера начала рассматривать поправки к законопроекту Высшем антикоррупционном суде. Всего их внесено около двух тысяч.