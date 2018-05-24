Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Соответствующее заявление президент США в четверг, 24 мая, опубликовал Белый дом. Согласно сообщению, на данный момент неприемлемо проводить эту давно запланированную встречу. Вместе с тем в письме указывается, что отменить встречу с Ким Чен Ыном президент США был вынужден "из-за откровенно враждебных высказываний" со стороны лидера КНДР.

При этом Трамп заявил, что ждет этой встречи в будущем. Он также поблагодарил Ким Чен Ыном за освобождение заложников, которые теперь дома со своими семьями.

Это был красивый жест и его оценили, - подчеркнул президента США, добавив, что

"мир, и Северная Корея, в частности, потеряли прекрасную возможность для установления прочного мира, процветания и богатства. Эта упущенная возможность - действительно печальный момент в истории".

Напомним, 22 мая вице-президент США Майк Пенс заявил, что Трамп готов отказаться от встречи с Ким Чен Ыном.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, сегодня министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи заявил, что правительство Северной Кореи может пересмотреть вопрос о саммите с США в случае "неразумного" поведения Вашингтона.