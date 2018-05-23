07:32 23.05.2018 | Политика | Новости
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Венесуэла высылает американских дипломатов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что высылает из страны временного поверенного в делах Соединенных Штатов Америки Тодда Робинсона.

Венесуэла высылает американских дипломатов

Выслан также будет и его заместителя. Об этом Мадуро объявил в прямом эфире одного из местных телеканалов во вторник, 22 мая.

Как сообщает Deutsche Welle, венесуэльский президент заявил, что Робинсон объявлен персоной нон грата и должен покинуть страну вместе с заместителем в течение 48 часов.

При этом Мадуро обвинил американских дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны и заговоре против венесуэльского правительства.

В то же время Госдепартамент США полностью отвергает обвинения Венесуэлы в тайном сговоре или вмешательстве в политику и экономику этой страны.

Напомним, 20 мая Мадуро вновь победил на президентских выборах, набрав 68 процентов голосов. Коалиция оппозиционных партий Венесуэлы бойкотировала выборы.

Как сообщал УРА-Информ, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео назвал выборы в Венесуэле фиктивными. При этом, он уверен, что они ничего не изменят. Как пояснил в воскресение, 20 мая, глава американского внешнеполитического ведомства, нужно чтобы народ Венесуэлы руководил этой страной, которая имеет так много, чего предложить миру.


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