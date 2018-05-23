В ПАСЕ требуют немедленно освободить Сенцова

Как сказано в его сообщении, размещенном в среду, 23 мая, на сайте ПАСЕ, Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году, приговорен военным судом в Ростове-на-Дону после спорного и широко раскритикованного судебного процесса к 20 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Десять дней назад он начал бессрочную голодовку, и я волнуюсь за его здоровье. Я призываю немедленно освободить его из гуманитарных соображений, - говорится в заявлении Варейкиса.

При этом он напомнил о резолюции ПАСЕ, одобренной в начале этого года на основе его доклада. В документе содержится призыв к освобождению всех украинских заключенных, удерживаемых и заключенных в России и аннексированом Крыму, а также к наблюдению за их состоянием здоровья и условиями содержания независимыми международными наблюдателями. Также докладчик отметил, что Сенцов является одним из 64 украинских заключенных, которые были привлечены к ответственности на "политически мотивированной основе".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, посольство США в Украине выразило поддержку политзаключенному, украинскому режиссеру Олегу Сенцову.