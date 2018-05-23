В Кении начало работу украинское консульство

Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

Климкин, опубликовав подтверждающий его слова снимок , заявил, что занимается открытием почетного консульства Украины в прекрасном городе на юге Кении.

Он описал город Момбасу, как желто-голубой от 23 мая 2018 года. Министр добавил, что длится установка регионального сотрудничества с Кенией.

21 мая 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл с деловым визитом в кенийскую столицу Найроби. Это первый визит министра иностранных дел Украины в Республику Кения. Он заявил, что его тепло приняли в местном Министертве иностиранных дел, и что пройдет несколько встреч украинской делегации с высокопоставленными чиновниками Кении.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в австрийском городе Инсбрук, главном городе провинции Тироль, накануне открыли почетное консульство Украины.