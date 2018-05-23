В Евросоюзе перечислили темы встречи Гройсмана с еврокомиссаром

Об этом сообщает делегация ЕС в Twitter.

В ходе встречи Иоганнеса Хана и Владимир Гройсман политики коснулись темы введения законопроекта насчет антикоррупционного суда в Укреине. Также была обсуждена тема децентрализация и приватизация.

Хон с Гройсманом упомянули о энергоэффективности в стране и начислении в государственный бюджет макрофинансовая помощи. Отдельно была обговорена земельная реформа в Украине.

Европейский дипломат по делам европейской политики соседства Иоганнес Хан прибыл в украинскую столицу 22 мая 2018 года на два дня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Гройсман пообещал публиковать информацию о компании за некачественное строительство дорог.