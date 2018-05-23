В Евросоюзе перечислили темы встречи Гройсмана с еврокомиссаром

В Киеве состоялась деловая встреча между премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и еврокомиссаром по делам европейской политики соседства Йоганнесом Ханом.
Об этом сообщает делегация ЕС в Twitter.
В ходе встречи Иоганнеса Хана и Владимир Гройсман политики коснулись темы введения законопроекта насчет антикоррупционного суда в Укреине. Также была обсуждена тема децентрализация и приватизация.
Хон с Гройсманом упомянули о энергоэффективности в стране и начислении в государственный бюджет макрофинансовая помощи. Отдельно была обговорена земельная реформа в Украине.
Европейский дипломат по делам европейской политики соседства Иоганнес Хан прибыл в украинскую столицу 22 мая 2018 года на два дня.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Гройсман пообещал публиковать информацию о компании за некачественное строительство дорог.
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