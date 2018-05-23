17:52 23.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Евросоюзе перечислили темы встречи Гройсмана с еврокомиссаром

В Киеве состоялась деловая встреча между премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и еврокомиссаром по делам европейской политики соседства Йоганнесом Ханом.

В Евросоюзе перечислили темы встречи Гройсмана с еврокомиссаром

Об этом сообщает делегация ЕС в Twitter.

В ходе встречи Иоганнеса Хана и Владимир Гройсман политики коснулись темы введения законопроекта насчет антикоррупционного суда в Укреине. Также была обсуждена тема децентрализация и приватизация.

Хон с Гройсманом упомянули о энергоэффективности в стране и начислении в государственный бюджет макрофинансовая помощи. Отдельно была обговорена земельная реформа в Украине.

Европейский дипломат по делам европейской политики соседства Иоганнес Хан прибыл в украинскую столицу 22 мая 2018 года на два дня. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Гройсман пообещал публиковать информацию о компании за некачественное строительство дорог.


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