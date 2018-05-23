Суд Германии отказался арестовывать экс-главу Каталонии

Отмечается, что Высший суд не знает, когда будет принимать такое решение, и не видит новых рисков в том, что Карлес Пучдемон может скрыться при этом статусе рассмотрения.

Таким образом, прошлое решение суда, согласно которому Пучдемон остается на свободе и должен еженедельно появляться в полиции, остается в силе.

Ранее генеральный прокурор федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн сообщил о намерении арестовать и экстрадировать лидера каталонского движения за независимость Карлеса Пучдемона в Испанию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Испании партия экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона "Вместе за Каталонию" выдвинула своего лидера на пост главы Каталонии.