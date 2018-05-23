США призывает Россию положить конец насилию на Донбассе, - Нойерт

Соединенные Штаты Америки обращают внимание на продолжающуюся агрессию России в Украине. Это была одна из самых жестоких недель в году.

Об этом во время брифинга в среду утром, 23 мая, заявила официальный представитель государственного департамента США Хизер Нойерт. По ее словам, Кремль контролирует насилие на востоке Украины и конец этому насилию можно положить хоть завтра. Нужно только чтобы в России захочет это сделать. Там заявили, что хотят защитить русскоговорящих, но, как наш специальный представитель по переговорам в Украине Курт Волкер неоднократно указывал, в настоящее время в мире нет ни одного места, более опасного для русскоговорящих, чем на востоке Украины, - пояснила Нойерт, добавив, что солдаты и мирные жители продолжают гибнуть в результате конфликта.

И хотя Россия "увековечивает" насилие на востоке Украины, вливая в регион деньги, солдат и ресурсы, российская экономика продолжает застаиваться. Мы призываем Россию прекратить свою агрессию в Украине и выполнить свои обязательства согласно минским соглашениям, - отметила представитель госдепа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной. За прошедшие сутки вторник, 22 мая, российские войска 49 раз открывали огонь по позициям сил операции объединенных сил. При этом, пренебрегая минскими соглашениями и нормами международного гуманитарного права боевики 13 раз применяя 152-мм и 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику, не позволяя оккупантам вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.