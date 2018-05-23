09:38 23.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада приняла закон о легализации семейных ферм

Народные депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении закон, позволяющий узаконить домашние фермерские хозяйства. Об этом сообщается на сайте правительства.

Рада приняла закон о легализации семейных ферм

Таким образом, закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств" поддержало 253 депутата.

Проектом закона предусмотрено предоставить возможность жителям села легализовать свою деятельность в форме предпринимательской деятельности для физических лиц – предпринимателей, которые организовали фермерское хозяйство. Кроме того, к этому относят семейное хозяйство, для них будет обеспечена возможность быть плательщиками единого налога четвертой группы.

В случае создания государством благоприятных условий развития минимум от 200 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч сельских хозяйств могли бы выйти из тени, приобретя статус субъекта предпринимательской деятельности.

Добавим, что в 2018 году Кабинет министров Украины запланировал выделить не менее 1 миллиард гривен на реализацию программы поддержки украинского фермерства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал закон об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе в Украину.


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