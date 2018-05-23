Президент Эстонии рассказала о визите в НАБУ

Об этом лидер страны сообщила во время пресс-конференции Ukrainian-Estonian Women Business Forum в Киеве, 23 мая.

По ее словам, они прибыла в НАБУ утром. В частности, во время дискуссий с руководством вкедомства, они обсудили, как в первую очередь обучить население распознавать коррупцию. Она добавила, что бывает тяжело понять такие моменты, когда человек кому-то платит деньги за услугу, а это и есть коррупция.

Глава Эстонии заявила, что есть очень много средств, которые надо в начале определить руководству, что они являются проблемой. Уже после этого следует дать понять людям, что у них есть безопасное место, куда можно прийти с заявлением, если они определят сомнительный коррупционный момент.

Кальюлайд отметила, что она обговорила с представителями НАБУ проблемы коррупции в ее родной Эстонии. Он отметила, что в ее стране также стоит аналогичная проблема с коррупцией, там признают это открыто и в случае определения таких моментов поступают обращения в суд.

Она подчеркнула, что между Украиной и Эстонией есть тесная взаимосвязь в противодействии коррупции. Украинские учреждения поддерживают антикоррупционная инициатива ЕС, полиция и секретная полиция Эстонии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава государства Эстонии Керсти Кальюлайд станет первой главой иностранного государства, которая посетит освобожденную от сепаратистов часть Донбасса.