Президент Эстонии рассказала о визите в НАБУ

В прошлом месяце 2018 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд приехала с рабочей поездкой в украинское государство, где посетила там Национальное антикоррупционное бюро.
Об этом лидер страны сообщила во время пресс-конференции Ukrainian-Estonian Women Business Forum в Киеве, 23 мая.
По ее словам, они прибыла в НАБУ утром. В частности, во время дискуссий с руководством вкедомства, они обсудили, как в первую очередь обучить население распознавать коррупцию. Она добавила, что бывает тяжело понять такие моменты, когда человек кому-то платит деньги за услугу, а это и есть коррупция.
Глава Эстонии заявила, что есть очень много средств, которые надо в начале определить руководству, что они являются проблемой. Уже после этого следует дать понять людям, что у них есть безопасное место, куда можно прийти с заявлением, если они определят сомнительный коррупционный момент.
Кальюлайд отметила, что она обговорила с представителями НАБУ проблемы коррупции в ее родной Эстонии. Он отметила, что в ее стране также стоит аналогичная проблема с коррупцией, там признают это открыто и в случае определения таких моментов поступают обращения в суд.
Она подчеркнула, что между Украиной и Эстонией есть тесная взаимосвязь в противодействии коррупции. Украинские учреждения поддерживают антикоррупционная инициатива ЕС, полиция и секретная полиция Эстонии.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава государства Эстонии Керсти Кальюлайд станет первой главой иностранного государства, которая посетит освобожденную от сепаратистов часть Донбасса.
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