Порошенко ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из договоров СНГ

Указ №139/2018 был опубликован на официальном сайте президента. Таким образом, согласно статье 107 Конституции Украины, в Украине вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года.

Контроль за выполнением решения СНБО поручен его секретарю Александру Турчинову. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 мая Порошенко заявил, что Украина пересмотрит заключенные в рамках Содружества независимых государств международные соглашения и выйдет из тех, которые не отвечают национальным интересам.