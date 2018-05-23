Порошенко ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из договоров СНГ

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 22 мая, подписал указ, который вводит в действие решение СНБО "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств".
Указ №139/2018 был опубликован на официальном сайте президента. Таким образом, согласно статье 107 Конституции Украины, в Украине вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года.
Контроль за выполнением решения СНБО поручен его секретарю Александру Турчинову. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 мая Порошенко заявил, что Украина пересмотрит заключенные в рамках Содружества независимых государств международные соглашения и выйдет из тех, которые не отвечают национальным интересам.
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