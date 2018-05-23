Порошенко в четверг отправится на Закарпатье для открытия Бескидского тоннеля

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 24 мая, намерен посетит Закарпатскую область.
Глава государства примет участие в открытии Бескидского тоннеля. Как сообщил источник в Закарпатской областной государственной администрации, визит президент уже
подтвержден. Его основная цель - торжественное открытие Бескидского тоннеля, движение по которому будет открыто 25 мая.
Это позволит увеличить пропускную способность с 47 до 100 поездов в день, а максимальную скорость - с 40 до 70 километров в час, - пояснил источник.
Напомним, работы по строительству нового двухколейного тоннеля начались в октябре 2013 года, он построен на расстоянии 30 метров от старого одноколейного.
Длина тоннеля составляет 1,8 километров, ширина - 10,5 метров, высота - 8,5 метров, глубина - 180 метров от поверхности Бескидского хребта.
Стоимость строительства тоннеля составила 102,7 миллионов гривен, из них 55 миллионов евро кредита было выделено Европейским инвестиционным банком, а 40 миллионов долларов - Европейским банком реконструкции и развития.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня президент Украины Петр Порошенко находится с рабочей поездкой в Николаеве.
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