21:15 23.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко поручил до осень сдать первую очередь полигона "Широкий лан"

Президент Петр Порошенко поставил задачу ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса полигона "Широкий лан" осенью этого года.

Порошенко поручил до осень сдать первую очередь полигона

Как сообщает пресс-служба администрации президента, об этом глава государства заявил в среду,23 мая, во время посещения полигона и ознакомления с ходом строительных работ в рамках рабочей поездки в Николаевскую область.

При этом президент подчеркнул, что менее чем за год построено то, что сегодня все видят.

Еще в прошлом году "здесь было чистое поле", а за год построено 11 казарм, каждая из которых способна принять две роты. "Широкий лан" сейчас не хуже Яворивского полигона, - заявил Порошенко, добавив, что "Яворов" строили десятки лет, а "Широкий Лан" строили год.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня президент Украины Петр Порошенко находится с рабочей поездкой в Николаеве.


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