Порошенко поручил до осень сдать первую очередь полигона "Широкий лан"

Как сообщает пресс-служба администрации президента, об этом глава государства заявил в среду,23 мая, во время посещения полигона и ознакомления с ходом строительных работ в рамках рабочей поездки в Николаевскую область.

При этом президент подчеркнул, что менее чем за год построено то, что сегодня все видят.

Еще в прошлом году "здесь было чистое поле", а за год построено 11 казарм, каждая из которых способна принять две роты. "Широкий лан" сейчас не хуже Яворивского полигона, - заявил Порошенко, добавив, что "Яворов" строили десятки лет, а "Широкий Лан" строили год.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня президент Украины Петр Порошенко находится с рабочей поездкой в Николаеве.