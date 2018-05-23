Порошенко подписал закон о поддержке судостроения в Украине - ФОТО

Глава украинского государства Петр Порошенко подписал законопроект о поддержке судостроения в нашей стране. Соотвествующие заявиление лидер страны сделал во время рабочей поездки в Николаев, 23 мая.
Как утверждает президент, документом вносятся изменения в Таможенный кодекс относительно сохранения и развития отечественной судостроительной отрасли.
"Закон подписан", - заявил Порошенко в ходе выступления.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко накануне подписал указ, который вводит в действие решение СНБО "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств".
Указ №139/2018 был опубликован на официальном сайте президента. Таким образом, согласно статье 107 Конституции Украины, в Украине вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года.
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