13:32 23.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко подписал закон о поддержке судостроения в Украине - ФОТО

Глава украинского государства Петр Порошенко подписал законопроект о поддержке судостроения в нашей стране. Соотвествующие заявиление лидер страны сделал во время рабочей поездки в Николаев, 23 мая.

Порошенко подписал закон о поддержке судостроения в Украине - ФОТО

Как утверждает президент, документом вносятся изменения в Таможенный кодекс относительно сохранения и развития отечественной судостроительной отрасли.

"Закон подписан", - заявил Порошенко в ходе выступления.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко накануне подписал указ, который вводит в действие решение СНБО "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств".

Указ №139/2018 был опубликован на официальном сайте президента. Таким образом, согласно статье 107 Конституции Украины, в Украине вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года.


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