Парубий проводит совещание с нардепами по вопросу антикоррупционного суда

В среду утром, 23 мая, председатель верховной Рады Андрей Парубий собрал народных депутатов от разных фракций на специальное совещание.
Об этом сообщается на сайте правительства.
Отмечается, что сейчас председатель парламента проводит совещание с народными депутатами, на котором решается вопрос антикоррупционного суда на голосование.
Также известно, что сегодня утром не происходило заседаний комитета по вопросам правовой политики.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Европейском союзе имеют надежды на то, что существуют уже все основания для окончательного принятия в Украине закона про Антикоррупционный суд.
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