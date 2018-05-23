Парубий проводит совещание с нардепами по вопросу антикоррупционного суда

Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что сейчас председатель парламента проводит совещание с народными депутатами, на котором решается вопрос антикоррупционного суда на голосование.

Также известно, что сегодня утром не происходило заседаний комитета по вопросам правовой политики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Европейском союзе имеют надежды на то, что существуют уже все основания для окончательного принятия в Украине закона про Антикоррупционный суд.