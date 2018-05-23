Луценко прибудет в американский Нью-Йорк

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Саган пошутила, что в аэропорту Стамбула в ходе регистрации на рейс в Нью-Йорк замечен мужчина, похожий на генерального прокурора Юрия Луценко. Также она разместила снимок генерального прокурора с геолокацией в аэропорту Стамбула.

Как отмечает пресс-секретарь, все детали поездки Луценка будут оглашены 23 мая 2018 года.

До этого, в начале мая, Юрий Луценко во главе делегации ГПУ посетил столицу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии город Лондон. Как сообщает пресс-служба ГПУ, со 2 по 4 мая украинская делегация осуществляла встречи с членами британских компетентных органов и брала участие в мероприятиях, посвященных вопросам противодействия коррупционным явлениям в Украине.

Напомним, ккак ранее сообщал "УРА-Информ", генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предоставил новые факты о снятии неприкосновенности с нардепов.