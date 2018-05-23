Исполком СНГ не получал документов о выходе Украины из содружества

Об этом сообщил исполнительный секретарь содружества Сергей Лебедев.

Согласно его словам, отзыв украинского представительства и пересмотр соглашений ещё не значит, что принято решение о полном выходе страны из содружества. Также секретарь СНГ заявил, что их команда много раз слышала подобные заявления о выходе страны из Содружества. Однако других каких-либо официальных документов из украинской столицы не поступало.

"Президент Украины поручил проанализировать все договоры и соглашения, в которых Украина участвует в рамках СНГ, и выйти из тех, которые якобы невыгодны Украине. Характер этого поручения не говорит о принятии решения о полном выходе страны из содружества, поэтому давайте не будем торопиться и подождем официальных уведомлений", - добавил Лебедев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко накануне подписал указ, который вводит в действие решение СНБО "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств".