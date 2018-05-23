11:14 23.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Исполком СНГ не получал документов о выходе Украины из содружества

Содружество независимых государств продолжит приглашать украинских представителей на заседания и другие мероприятия СНГ до тех пор, пока украинское государство официально не перестанет быть частью организации.

Исполком СНГ не получал документов о выходе Украины из содружества

Об этом сообщил исполнительный секретарь содружества Сергей Лебедев.

Согласно его словам, отзыв украинского представительства и пересмотр соглашений ещё не значит, что принято решение о полном выходе страны из содружества. Также секретарь СНГ заявил, что их команда много раз слышала подобные заявления о выходе страны из Содружества. Однако других каких-либо официальных документов из украинской столицы не поступало. 

"Президент Украины поручил проанализировать все договоры и соглашения, в которых Украина участвует в рамках СНГ, и выйти из тех, которые якобы невыгодны Украине. Характер этого поручения не говорит о принятии решения о полном выходе страны из содружества, поэтому давайте не будем торопиться и подождем официальных уведомлений", - добавил Лебедев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко накануне подписал указ, который вводит в действие решение СНБО "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств".


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