12:58 23.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман приказал детальнее смотреть за безопасностью в школах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил принять меры для предотвращения случаев распыления газа в школах. Об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

Гройсман приказал детальнее смотреть за безопасностью в школах

По словам премьера, после частых случаев распыления газа в школах, необходимо усилить контроль за учениками учебных заведений.

"Просил бы усилить работу по разъяснению среди детей в школах с точки зрения неприемлемости таких действий", - заявил Гройсман.

Накануне в школе Харькова распылили перцовый спрей, в результате чего детей эвакуировали. После инцидента с симптомами отравления госпитализировали почти 40 человек.

По предварительной версии, один из учеников распылил какой-то газ из баллончика.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", число отравившихся детей в результате распыления в воздухе неопределенного резкого вещества в николаевской школе поднялось до 37 человек.


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