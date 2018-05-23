Гройсман приказал детальнее смотреть за безопасностью в школах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил принять меры для предотвращения случаев распыления газа в школах. Об этом он заявил на заседании Кабинета министров.
По словам премьера, после частых случаев распыления газа в школах, необходимо усилить контроль за учениками учебных заведений.
"Просил бы усилить работу по разъяснению среди детей в школах с точки зрения неприемлемости таких действий", - заявил Гройсман.
Накануне в школе Харькова распылили перцовый спрей, в результате чего детей эвакуировали. После инцидента с симптомами отравления госпитализировали почти 40 человек.
По предварительной версии, один из учеников распылил какой-то газ из баллончика.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", число отравившихся детей в результате распыления в воздухе неопределенного резкого вещества в николаевской школе поднялось до 37 человек.
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