Гройсман прибыл в Раду для обсуждения вопроса антикоррупционного суда

Отмечается, что Гройсмана не ожидают в зале, однако он пока прибыл в парламент. Кроме того, в обсуждении вопроса о антикоррупционного суда также примут участие депутаты, приближенные к премьер-министру.

Ранее член правового комитета ВР, народный депутат Игорь Лапин сообщил, что представители парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия могут собраться сегодня в 12:00 для рассмотрения законопроекта об антикоррупционном суде.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Европейском союзе имеют надежды на то, что существуют уже все основания для окончательного принятия в Украине закона про Антикоррупционный суд.