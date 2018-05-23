11:58 23.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман прибыл в Раду для обсуждения вопроса антикоррупционного суда

В Верховную Раду Украины приехал премьер-министр Украины для участия в совещании по вопросу антикоррупционного суда. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Гройсман прибыл в Раду для обсуждения вопроса антикоррупционного суда

Отмечается, что Гройсмана не ожидают в зале, однако он пока прибыл в парламент. Кроме того, в обсуждении вопроса о антикоррупционного суда также примут участие депутаты, приближенные к премьер-министру.

Ранее член правового комитета ВР, народный депутат Игорь Лапин сообщил, что представители парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия могут собраться сегодня в 12:00 для рассмотрения законопроекта об антикоррупционном суде.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Европейском союзе имеют надежды на то, что существуют уже все основания для окончательного принятия в Украине закона про Антикоррупционный суд.


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