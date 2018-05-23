Европа пригласила Украину и Россию на газовые переговоры

Об этом сообщает издание ТАСС.

По его мнению, соответствующие переговоры должны коснуться вопроса сроков обязательств относительно будущего транзита газа через Украину, его объемов и цены.

Ранее Шефчович заявлял, что Брюссель намерен добиваться сохранения долгосрочного и коммерчески выгодного транзита российского газа через Украину в страны Евросоюза после завершения контракта, что действует в 2019 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в споре вокруг газопровода "Северный поток-2" министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер хочет угодить украинцам и одновременно не разозлить американцев и русских. Миссия щекотливая, однако решение существует.