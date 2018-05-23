13:14 23.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты начали рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде

Верховная рада Украины в среду, 23 мая, начала рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде во втором чтении.

Депутаты начали рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде

Всего к законопроекту подано почти две тысячи правок. Вместе с тем основатель Фонда инноваций и развития, автор группы разработчиков законопроекта Георгий Вашадзе сообщил журналистам, что Рада сегодня проведет переговоры с представителями Международного валютного фонда по поводу спорных норм законопроекта.

По его словам сегодня вечером будет еще один раунд переговоров с Фондом и я надеюсь, что мы достигнем этих соглашений. Венецианская комиссия, в свою очередь, еще раз хочет перепроверить позиции со своими экспертами и специалистами. И, уже исходя из этого, должно быть принято окончательное решение, - пояснил Вашадзе, напомнив, что договоренности с Фондом должны были быть достигнуты еще во вторник вечером, 22 мая, однако по итогу переговоров во вторник стороны приняли решение продолжить обсуждение в среду.

Напомним, как сообщал " УРА-Информ", представители Международного валютного фонда не соглашаются на согласованную с Венецианской комиссией формулу преодоления вето двумя третями состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины и совета международных экспертов.


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