Депутаты начали рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде

Всего к законопроекту подано почти две тысячи правок. Вместе с тем основатель Фонда инноваций и развития, автор группы разработчиков законопроекта Георгий Вашадзе сообщил журналистам, что Рада сегодня проведет переговоры с представителями Международного валютного фонда по поводу спорных норм законопроекта.

По его словам сегодня вечером будет еще один раунд переговоров с Фондом и я надеюсь, что мы достигнем этих соглашений. Венецианская комиссия, в свою очередь, еще раз хочет перепроверить позиции со своими экспертами и специалистами. И, уже исходя из этого, должно быть принято окончательное решение, - пояснил Вашадзе, напомнив, что договоренности с Фондом должны были быть достигнуты еще во вторник вечером, 22 мая, однако по итогу переговоров во вторник стороны приняли решение продолжить обсуждение в среду.

Напомним, как сообщал " УРА-Информ", представители Международного валютного фонда не соглашаются на согласованную с Венецианской комиссией формулу преодоления вето двумя третями состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины и совета международных экспертов.