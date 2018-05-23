21:59 23.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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День морской пехоты Украины теперь будут праздноваться на государственном уровне 23 мая

Отныне День морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины будет отмечаться 23 мая.

День морской пехоты Украины теперь будут праздноваться на государственном уровне 23 мая

Соответствующий указ сегодня во время церемонии торжественных мероприятий в честь 100-летия создания морской пехоты Украины и церемонии смены беретов в Николаеве подписал президент Украины Петр Порошенко

При этом, подписывая документ, глава государства отметил, что он как президент и верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины принял решение установить новый День морской пехоты Украины, который отныне будет праздноваться на государственном уровне в мае, а не 16 ноября, как раньше.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко в Николаеве объявил, что с сегодняшнего дня морские пехотинцы заменят черные береты на новые береты - цвета морской волны.

Сохраняя черные береты на почетных местах дома, на почетных местах в музеях, освобождать Украину в ходе Операции объединенных сил Морская пехота отныне будет в новой униформе, чтобы отличать элитных воинов, готовых уничтожать оккупантов на море и на суше, в воздухе, - заявил президент.


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