В Украину во вторник приедет президент Эстонии Керсти Кальюлайд

Она пробудет в Киеве два дня, до 24 мая. Во вторник, 22 мая, президент Украины Петр Порошенко проведет встречу со своим коллегой. Как сказано на сайте украинского президента, официальная церемония встречи Кальюлайд состоится в 11 часов утра на площади перед зданием администрации президента Украины.

После этого главы двух государств проведут переговоры, по итогам которых запланирована встреча с представителями СМИ.

Вместе с тем, по информации департамента коммуникации офиса эстонского президента, Керсти Кальюлайд встретится также с премьер-министром Владимиром Гройсманом, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Также она откроет бизнес-семинар в Киеве, встретится с местными предпринимателями и представителями третьего сектора Украины.

Кроме того, президент Эстонии посетит восточную Украину, где встретится с главой Харьковской областной государственной администрации и "узнает больше о работе, проделанной для восстановления региона, пострадавшего от войны и гуманитарных проблем". Также она встретится с командованием операции Объединенных сил.

По окончанию официальной части визита Кальюлайд побывает на финальном матче Лиги чемпионов УЕФА 26 мая в Киеве по приглашению своего украинского коллеги.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко анонсировал окончание процесс декоммунизации в стране. 20 мая во время проведения мероприятий посвященных Дню памяти жертв политических репрессий, президент назвал точное число декоммунизированных объектов - 52 тыс улиц, площадей, парков, скверов, мостов были переименованы в соответствии в их реалиями в украинской истории.