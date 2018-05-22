В Украине впервые прошли пуски ракетных комплексов Javelin

Президент Украины Петр Порошенко принимал участие в испытаниях комплексов Javelin. При этом глава государства отметил, то благодаря им боевые возможности ВСУ значительно выросли.

Это очень эффективное оборонительное оружие, которое применяется в случае наступления РФ на позиции украинских войск, - отметил Порошенко в своем Тwitter.

При этом президент подчеркнул, что подразделения ВСУ прошли соответствующее обучение и необходимые тренинги. Боевое применение Javelin показало чрезвычайно высокую эффективность этого оружия, - заверил глава государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 апреля Соединенные Штаты Америки подтвердили поставку в Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin американского производства. Получение Украиной американского вооружения подтвердил и президент Петр Порошенко.