20:05 22.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине впервые прошли пуски ракетных комплексов Javelin

В Украине во вторник, 22 мая 2018 года, впервые состоялись пуски ракетных комплексов Javelin.

В Украине впервые прошли пуски ракетных комплексов Javelin

Президент Украины Петр Порошенко принимал участие в испытаниях комплексов Javelin. При этом глава государства отметил, то благодаря им боевые возможности ВСУ значительно выросли.

Это очень эффективное оборонительное оружие, которое применяется в случае наступления РФ на позиции украинских войск, - отметил Порошенко в своем Тwitter.

При этом президент подчеркнул, что подразделения ВСУ прошли соответствующее обучение и необходимые тренинги. Боевое применение Javelin показало чрезвычайно высокую эффективность этого оружия, - заверил глава государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 апреля Соединенные Штаты Америки подтвердили поставку в Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin американского производства. Получение Украиной американского вооружения подтвердил и президент Петр Порошенко.


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