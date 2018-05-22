В Украине намерены разрешить ОПК не платить долги перед компаниями РФ

В Верховной Раде Украины планируют позволить компаниям оборонно-промышленного комплекса не гасить задолженность перед российскими предприятиями. За соответствующий проект закона в первом чтении отдали свои голоса 230 народных депутатов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В нововведении указано, что следует прекратить исполнительные производства и процедуры принудительного следования решениям о взыскании задолженности с некоторых компаний оборонно-промышленного комплекса.
Конкретно имеются в виду те объекты, которые зачислены в список объектов государственной собственности, имеют стратегическую важность для экономики и безопасности страны в пользу юридического лица государства-агрессора. Также это распространяется на государство-оккупанта, юридическое лицо с иностранными инвестициями или заграничной компании страны-агрессора.
Депутаты планируют прекратить право на возбуждение дел о банкротстве компаний оборонно-промышленного комплекса, которые числятся в списке объектов государственной собственности, по заявлениям юридического лица страны-агрессора и ее предприятий.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Верховная Рада Украины на пленарном заседании планирует начать рассматривать во втором чтении законопроект о Высшем антикоррупционном суде.
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