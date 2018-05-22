Украина поднимает вопрос освобождения заложников на всех переговорах, – Порошенко

Правительство Украины поднимает вопрос освобождения заложников на всех переговорах. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
По словам президента, официально не было никаких международных переговоров ни с нашими европейскими партнерами, ни с нашими американскими партнерами, где бы украинская сторона не поднимала вопрос о необходимости скорейшего освобождения украинских заложников.
Кроме того, глава государства отметил, что этот вопрос также обсуждался во время встречи с Кальюлайд и были скоординированы действия.
Речь идет о Сущенко, Сенцове, Кольченко и многих других, о крымских татарах, украинских военнослужащих.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" украинская сторона ТГК требует от России дать точный ответ на предложение об освобождении украинских-политзаключенных Кремля в обмен на передачу 23 россиян, обвиняемых в госизмене.
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