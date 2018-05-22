Украина поднимает свое расположение в рейтинге паспортов

Об этом сообщает Henley & Partners.

Судя по итогам рейтинга, украинцы могут без обязательных виз отправляться в 128 государств мира. Совместно с Украиной на одном расположении также пребывает Никарагуа. Лидирует в этом списке Япония, следовательно, имея паспорт этой страны, допустимо свободно посещать 189 государств планеты. Второе место делят Германия и Сингапур, отстав всего на одну страну от Японии - их жители могут отправляться в путешествие по 188 странам.

На третью ступень сдвинуты, вновь недобрав разрешение от одного государства, Финляндия, Франция, Италия, Южная Корея, Испания и Швеция. Их граждан свободно пропускают в 187 стран.

На последнем месте в списке размещаются Афганистан и Ирак - с паспортами этих государств разрешено без виз посещать 30 стран мира.

В мае 2018 года Кабинет министров Украины успел одобрить постановления, что утверждают соглашения о безвизе между правительством Украины и правительством Катара, а также правительством Антигуа и Барбуды.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины одобрил соглашение о взаимной отмене визовых требований между правительством Украины и Катара.