Рада должна в среду начать рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде, - Парубий

Как заявил глава парламента перед закрытием вечернего пленарного заседания, это его личное мнение, но завтра нужно входить и рассматривать законопроект об антикоррупционном суде.

Такая моя личная позиция. И определяться уже в зале.

Вместе с тем он пообещал провесли консультации со всеми главами фракций для того, чтобы можно было выйти на согласованную позицию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Андрей Парубий инициирует переговоры между представителями крупнейших парламентских фракций. Главной целью созыва является принятие законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде".