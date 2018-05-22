20:32 22.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада должна в среду начать рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде, - Парубий

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий уверен, что в среду парламент должен начать рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде.

Рада должна в среду начать рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде, - Парубий

Как заявил глава парламента перед закрытием вечернего пленарного заседания, это его личное мнение, но завтра нужно входить и рассматривать законопроект об антикоррупционном суде.

Такая моя личная позиция. И определяться уже в зале.

Вместе с тем он пообещал провесли консультации со всеми главами фракций для того, чтобы можно было выйти на согласованную позицию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Андрей Парубий инициирует переговоры между представителями крупнейших парламентских фракций. Главной целью созыва является принятие законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде".


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