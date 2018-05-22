15:22 22.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Эстонии собирается посетить Донбасс

Глава государства Эстонии Керсти Кальюлайд станет первой главой иностранного государства, которая посетит освобожденную от сепаратистов часть Донбасса.

Президент Эстонии собирается посетить Донбасс

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

Отмечается, что президент Эстонии станет первой главой иностранного государства, которая посетит освобожденную от русских захватчиков часть Донбасса.

Кроме того, именно Эстония была первым государством, признавшим Голодомор геноцидом украинского народа, в 1993 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Эстонии готово помогать Украине реформировать систему здравоохранения. Об этом сегодня на брифинге по итогам встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд сообщил президент Украины Петр Порошенко. По словам главы Украины, во время переговоров была договоренность о использовании опыта Эстонии.


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