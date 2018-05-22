Президент Эстонии собирается посетить Донбасс

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

Отмечается, что президент Эстонии станет первой главой иностранного государства, которая посетит освобожденную от русских захватчиков часть Донбасса.

Кроме того, именно Эстония была первым государством, признавшим Голодомор геноцидом украинского народа, в 1993 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Эстонии готово помогать Украине реформировать систему здравоохранения. Об этом сегодня на брифинге по итогам встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд сообщил президент Украины Петр Порошенко. По словам главы Украины, во время переговоров была договоренность о использовании опыта Эстонии.