Президент Эстонии собирается посетить Донбасс

Глава государства Эстонии Керсти Кальюлайд станет первой главой иностранного государства, которая посетит освобожденную от сепаратистов часть Донбасса.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в своем микроблоге в Twitter.
Отмечается, что президент Эстонии станет первой главой иностранного государства, которая посетит освобожденную от русских захватчиков часть Донбасса.
Кроме того, именно Эстония была первым государством, признавшим Голодомор геноцидом украинского народа, в 1993 году.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Эстонии готово помогать Украине реформировать систему здравоохранения. Об этом сегодня на брифинге по итогам встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд сообщил президент Украины Петр Порошенко. По словам главы Украины, во время переговоров была договоренность о использовании опыта Эстонии.
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