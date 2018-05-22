Порошенко встретился с президентом Эстонии

Президент Украины Петр Порошенко лично встретился с главой государства Эстонии Керсти Кальюлайд в формате "тет-а-тет". Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера страны.
Известно, что Кальюлайд сейчас находится с официальным визитом в Украине и сейчас продолжается ее встреча с Порошенко.
После завершения официальной церемонии встречи глав государства, президент Украины и президент Эстонской Республики уединились для переговоров под председательством президентов.
Сообщается, что по результатам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних украинско-эстонских документов.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Украину с официальным визитом едет президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она пробудет в Киеве два дня, до 24 мая. Во вторник, 22 мая, президент Украины Петр Порошенко проведет встречу со своим коллегой.
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