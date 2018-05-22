12:59 22.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко в среду отправится в Николаев

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 23 мая 2018 года, намерен посетить города Николаев.

Порошенко в среду отправится в Николаев

Он отправится с рабочим визитом. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на пресс-службу Николаевской областной государственной администрации.

Вместе с тем на данный момент программа визита главы государства в Николаев не уточняется.

Напомним, сегодня Порошенко в Киеве проводит встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в формате "тет-а-тет". По завершении официальной церемонии встречи началась встреча президента Украины и президента Эстонской Республики "тет-а-тет", после которой состоятся украинско-эстонские переговоры под председательством президентов.

Как сообщал УРА-Информ, в Украину с официальным визитом прибыла президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она пробудет в Киеве два дня, до 24 мая.

Керсти Кальюлайд также встретится с премьер-министром Владимиром Гройсманом, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, председателем Верховной Рады Андреем Парубием.


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