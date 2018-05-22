Порошенко одобрил закон об упрощении ввоза импортных автомобилей

Как сказано на сайте парламента, законопроекта №5470-д возвращен с подписью президента. Таким образом, в документ в статье 2 Закона Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" слова "Пропуск на таможенную территорию Украины" заменены словами "Таможенное оформление".

Отныне во время пропуска на таможенную территорию Украины транспортных средств сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам не будет требоваться. Зато такой сертификат нужно будет предоставить при таможенном оформлении для свободного обращения внутренней таможне.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада внесла изменения в порядок ввоза на территорию Украины транспортных средств. Парламентарии 235 голосами поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект.