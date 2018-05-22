15:39 22.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Песков прокомментировал возможность обмена Сенцова на Вышинского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмен арестованного Кирилла Вышинского на удерживаемого в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова пока не обсуждался.

Песков прокомментировал возможность обмена Сенцова на Вышинского

Соответствующие заявление он сделал РБК, 22 мая.

По словам Пескова, в настоящее время пока нет никакой инициативы по поводу обмена Олега Сенцова на Кирилла Вышинского. Такие вопросы не обсуждаются публично и любят тишину, заявили в Кремле.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство иностранных дел Украины рассматривает все возможные варианты для освобождения из российской тюрьмы украинского режиссера и общественного активиста Олега Сенцова. В ведомстве не исключают, что его могут обменять на руководителя информационного ресурса "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

В частности, на вопрос журналистов о том, возможен ли сценарий обмена Сенцова она ответила: "все возможно".


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