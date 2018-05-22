Пенс предполагает, что Трамп может отказаться от встречи с Ким Чен Ыном

Об этом накануне в понедельник, 21 мая, заявил вице-президент США Майк Пенс. Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Дональд Трамп отказаться от участия в саммите в Сингапуре, Пенс ответил: "Никакого сомнения".

Было бы большой ошибкой для Ким Чен Ына думать, что он может обыграть Дональда Трампа, - пояснил он, добавив, что КНДР не стоит пробовать добиваться уступок от Соединенных Штатов Америки за обещания, которые она не намерена выполнять. Напомним, помощники президента Соединенных Штатов АмерикиДональда Трампа все больше сомневаются, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится.

Как сообща УРА-Информ, Трамп ранее заверил, что его встреча с Ким Чен Ыном, на которой должны обсуждаться перспективы полной денуклеаризации Корейского полуострова, пройдет в Сингапуре 12 июня.