Парубий призывает к переговорам между фракциями по созданию Антикоррупционного суда

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий инициирует переговоры между представителями крупнейших парламентских фракций. Главной целью созыва является принятие законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде".
Об этом Парубий заявил во время программы на одном из украинских телеканалов.
По его словам, окончательное решение будет по фракциям. Так, при условии согласования вопроса о совете экспертов Рада сможет принять законопроект об антикоррупционном суде, потратив 5-6 часов.
"В законе "О высшем Антикоррупционном суде" только 19 страниц. Поэтому выйти в четверг в 11:00 на голосование - это реалистичный сценарий", - добавил он.
Кроме того, председатель ВР отметил, что найти 226 голосов парламентариев за принятие законопроекта во втором чтении может быть не просто.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", право предоставления апелляции на решение суда есть одним из возможных итогов обсуждений возможности утверждения запрета от международного общественного совета на претендента в Антикоррупционный суд.
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