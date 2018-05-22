Многие страны отзывают своих послов из Венесуэлы после выборов

Об этом сообщает издание BBC.

Как известно, более 14 стран "лимской группы" намерены отозвать своих послов из Венесуэлы, где в воскресенье Николас Мадуро был переизбран президентом на выборах, легитимность которых они не признают.

Так, среди этих стран есть Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия и Мексика.

Добавим, на выборах президента Венесуэлы, которые состоялись в воскресенье, объявлено о победе действующего главы государства Николаса Мадуро.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро переизбран на президентских выборах. По данным Центральной избирательной комиссии за него отдали свои голоса проголосовало 68% избирателей.