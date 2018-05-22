08:21 22.05.2018 | Политика | Новости
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Многие страны отзывают своих послов из Венесуэлы после выборов

После президентских выборов в Венесуэле по меньшей мере 14 стран анонсировали отзыв своих послов из страны.

Многие страны отзывают своих послов из Венесуэлы после выборов

Об этом сообщает издание BBC.

Как известно, более 14 стран "лимской группы" намерены отозвать своих послов из Венесуэлы, где в воскресенье Николас Мадуро был переизбран президентом на выборах, легитимность которых они не признают.

Так, среди этих стран есть Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия и Мексика.

Добавим, на выборах президента Венесуэлы, которые состоялись в воскресенье, объявлено о победе действующего главы государства Николаса Мадуро.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро переизбран на президентских выборах. По данным Центральной избирательной комиссии за него отдали свои голоса проголосовало 68% избирателей.


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