Израиль заявил о первом в истории боевом применении американского истребителя F-35

Командующий израильскими ВВС Амикам Норкин заявил, что еврейское государство стало первой страной в мире, которая применила в бою истребитель пятого поколения F-35.
Об этом свидетельствуют данные в Армии обороны Израиля, которые опубликованные в Twitter.
Согласно словам главнокомандующего, истребители F-35 пятого поколения уже совершают полеты и участвуют в боевых миссиях. Он также добавил, что F-35 использовались дважды на разных фронтах. В то же время он не уточнил, принимали ли они участие в уничтожении сирийских систем "Панцирь-С1" и С-200.
"На сегодняшний день F-35 полностью готовы к боевому применению", - подчеркнул Норкин.
Примечательно, что только на Ближнем Востоке у Израиля есть такие истребители.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Греции запланировало в бюджете крупную сумму на модернизацию истребителей F-16 греческих ВВС.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов