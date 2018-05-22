13:51 22.05.2018 | Политика | Новости
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Израиль заявил о первом в истории боевом применении американского истребителя F-35

Командующий израильскими ВВС Амикам Норкин заявил, что еврейское государство стало первой страной в мире, которая применила в бою истребитель пятого поколения F-35. 

Израиль заявил о первом в истории боевом применении американского истребителя F-35

Об этом свидетельствуют данные в Армии обороны Израиля, которые опубликованные в Twitter.

Согласно словам главнокомандующего, истребители F-35 пятого поколения уже совершают полеты и участвуют в боевых миссиях. Он также добавил, что F-35 использовались дважды на разных фронтах. В то же время он не уточнил, принимали ли они участие в уничтожении сирийских систем "Панцирь-С1" и С-200.

"На сегодняшний день F-35 полностью готовы к боевому применению", - подчеркнул Норкин.

Примечательно, что только на Ближнем Востоке у Израиля есть такие истребители. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Греции запланировало в бюджете крупную сумму на модернизацию  истребителей F-16 греческих ВВС.


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