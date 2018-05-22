16:35 22.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Дипломат ЕС прокомментировал рассмотрение закона про Антикоррупционный суд

В Европейском союзе имеют надежды на то, что существуют уже все основания для окончательного принятия в Украине закона про Антикоррупционный суд.

Дипломат ЕС прокомментировал рассмотрение закона про Антикоррупционный суд

Об этом сообщает глава Представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли во время мероприятия, посвященного открытию "Парка коррупции" в Киеве.

Он напомнил, что уже около месяца ЕС взаимодействует с представителями Украины касательно этого законопроекта. По мнению дипломата, его следует принять с учетом всех полученных наставлений, которые были предоставлены Венецианской комиссией Совета Европы.

Мингарелли отметил, что председатель Венецианской комиссии пробыл уже весьма долгий период в Украине, хотя могут быть все основания, чтобы в данный момент утвердить закон в соответствии с этими рекомендациями.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава Верховной рады Украины Андрей Парубий инициирует переговоры между представителями крупнейших парламентских фракций о принятии законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде".


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