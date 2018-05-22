Депутаты во вторник могут начать рассматривать закон об антикоррупционном суде

Вопрос стоит в повестке дня сегодняшнего заседание, опубликованной на сайте украинского парламента. Так, согласно документу, парламент сегодня также намерен рассмотреть вопросы национальной безопасности и обороны, в частности, изменения для ликвидации задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса перед Российской Федерацией, а также изменения в закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Кроем того, в первом чтении Рада рассмотрит изменения в Земельный кодекс и некоторые законодательные акты относительно стимулирования создания и развития семейных фермерских хозяйств и изменения относительно решения вопроса коллективной собственности на землю.

Напомним, накануне глава парламента Андрей Парубий пообещал, что уже сегодня парламент начнет рассматривать правки в антикоррупционному закону.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада 1 марта приняла за основу президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.