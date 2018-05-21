13:32 21.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Верховная Рада на этой неделе рассмотрит создание Антикоррупционного суда

Верховная Рада Украины на этой пленарной неделе намерена рассмотреть во втором чтении законопроект о создании антикоррупционного суда, а также назначить судей Конституционного суда.

Верховная Рада на этой неделе рассмотрит создание Антикоррупционного суда

Об этом свидетельствует план работы парламента на 22-25 мая, который опубликован на сайте Рады.

Уже завтра, 22 мая, депутаты намерены начать работу по рассмотрению вопросов аграрной политики.

Кроме того, важным вопросом этой недели остается проект закона о Высшем антикоррупционном суде.

Ранее спикер парламента Андрей Парубий говорил, что заседание комитета по вопросам правовой политики по этому вопросу должно начаться в понедельник, 21 мая, и продолжаться до тех пор, пока не будут согласованы все острые вопросы относительно положений законопроекта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Верховную Раду Украины внесли законопроект, который предлагает на  законодательном уровне  запретить трансляцию на территории Украины матчей чемпионата мира по футболу в России.


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