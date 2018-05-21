Верховная Рада на этой неделе рассмотрит создание Антикоррупционного суда

Верховная Рада Украины на этой пленарной неделе намерена рассмотреть во втором чтении законопроект о создании антикоррупционного суда, а также назначить судей Конституционного суда.
Об этом свидетельствует план работы парламента на 22-25 мая, который опубликован на сайте Рады.
Уже завтра, 22 мая, депутаты намерены начать работу по рассмотрению вопросов аграрной политики.
Кроме того, важным вопросом этой недели остается проект закона о Высшем антикоррупционном суде.
Ранее спикер парламента Андрей Парубий говорил, что заседание комитета по вопросам правовой политики по этому вопросу должно начаться в понедельник, 21 мая, и продолжаться до тех пор, пока не будут согласованы все острые вопросы относительно положений законопроекта.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Верховную Раду Украины внесли законопроект, который предлагает на законодательном уровне запретить трансляцию на территории Украины матчей чемпионата мира по футболу в России.
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