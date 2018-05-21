09:39 21.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Венгрия приняла меморандум о защите закарпатских венгров

Правительство Венгрии на первом заседание нового правительства Виктора Орбана, которого в четвертый раз избрали премьером, приняли меморандум о защите закарпатских венгров.

Венгрия приняла меморандум о защите закарпатских венгров

Об этом сообщает "Закарпатье онлайн" со ссылкой на пресс-секретаря Орбана.

Как известно, соответствующий документ был направлен лидерам всех стран-членов НАТО и Генеральному секретарю Альянса.

Согласно тексту меморандума, правительство Венгрии предлагает членам НАТО учесть проблемы национальных меньшинств в Украине, связанные с украинскими законами.

По мнению венгерских чиновников, эти законы нарушают права меньшинств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сформировал состав нового правительства. В среду, 24 апреля, он заявил, что объявит его состав в ближайшее время. 


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