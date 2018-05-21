Венгрия приняла меморандум о защите закарпатских венгров

Правительство Венгрии на первом заседание нового правительства Виктора Орбана, которого в четвертый раз избрали премьером, приняли меморандум о защите закарпатских венгров.
Об этом сообщает "Закарпатье онлайн" со ссылкой на пресс-секретаря Орбана.
Как известно, соответствующий документ был направлен лидерам всех стран-членов НАТО и Генеральному секретарю Альянса.
Согласно тексту меморандума, правительство Венгрии предлагает членам НАТО учесть проблемы национальных меньшинств в Украине, связанные с украинскими законами.
По мнению венгерских чиновников, эти законы нарушают права меньшинств.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сформировал состав нового правительства. В среду, 24 апреля, он заявил, что объявит его состав в ближайшее время.
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