Венгрия приняла меморандум о защите закарпатских венгров

Об этом сообщает "Закарпатье онлайн" со ссылкой на пресс-секретаря Орбана.

Как известно, соответствующий документ был направлен лидерам всех стран-членов НАТО и Генеральному секретарю Альянса.

Согласно тексту меморандума, правительство Венгрии предлагает членам НАТО учесть проблемы национальных меньшинств в Украине, связанные с украинскими законами.

По мнению венгерских чиновников, эти законы нарушают права меньшинств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сформировал состав нового правительства. В среду, 24 апреля, он заявил, что объявит его состав в ближайшее время.