В Украину едет еврокомиссар Хан

Он продует в Киеве два дня. Как сказано на сайте Европейской комиссии, у Хана на вторник, 22 мая запланирован официальный визит в Украину.

Подробности предстоящего визита еврокомиссара, как и запланированных в его рамках мероприятий, в информации не приводится.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украину во вторник приедет президент Эстонии Керсти Кальюлайд. В Украину с официальным визитом едет президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Она пробудет в Киеве два дня, до 24 мая. Во вторник, 22 мая, президент Украины Петр Порошенко проведет встречу со своим коллегой. Как сказано на сайте украинского президента, официальная церемония встречи Кальюлайд состоится в 11 часов утра на площади перед зданием администрации президента Украины. После этого главы двух государств проведут переговоры, по итогам которых запланирована встреча с представителями СМИ.