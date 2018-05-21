10:32 21.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украину едет еврокомиссар Хан

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан посетит Украину.

В Украину едет еврокомиссар Хан

Он продует в Киеве два дня. Как сказано на сайте Европейской комиссии, у Хана на вторник, 22 мая запланирован официальный визит в Украину.

Подробности предстоящего визита еврокомиссара, как и запланированных в его рамках мероприятий, в информации не приводится.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украину во вторник приедет президент Эстонии Керсти Кальюлайд. В Украину с официальным визитом едет президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Она пробудет в Киеве два дня, до 24 мая. Во вторник, 22 мая, президент Украины Петр Порошенко проведет встречу со своим коллегой. Как сказано на сайте украинского президента, официальная церемония встречи Кальюлайд состоится в 11 часов утра на площади перед зданием администрации президента Украины. После этого главы двух государств проведут переговоры, по итогам которых запланирована встреча с представителями СМИ.


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