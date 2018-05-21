В обсуждении закона об Антикоррупционном суде достигли договоренности с Венецианской комиссией

В Верховной Раде украинские политики достигли договоренности с участниками Венецианской комиссии по проекту закона об Антикоррупционном суде. Ночью с 21 на 22 мая 2018 года о нем пройдут онлайн переговоры с Международным валютным фондом, где окончательно будет принято решение.
Об этом сообщает основатель Фонда инноваций и развития Георгий Вашадзе во время брифинга.
Он охарактеризовал переговоры с членами Венецианской комиссии, как конструктивные и продуктивные. Вашадзе заявил, что стороны договорились об уже решенных вопросах и некоторых технических моментах их осуществления, в чем достигли абсолютного согласия.
Глава Фонда заявил, что указанные вопросы будут оговариваться на комитете. В частности, обсудят подсудность и притязания по квалификации, независимость в выборе кандидата на пост. Отмечено, что украинские политики предоставили больше возможностей для международных специалистов в плане определения судей Антикоррупционного суда, чем это планировало международное сообщество.
Как добавил Вашадзе, деятельность международных профессионалов будет оплачиваться в районе семи тысяч долларов с бесплатным проживанием. Судьи Антикоррупционного суда будут получать столько же заработной платы, сколько и судьи Верховного суда.
Он отметил, что изменились требования к претендентам. Так, больше нет притязаний на международный опыт, но при этом политики и люди с ней связанные, правоохранительные органы, прокуроры не будут участвовать в этом конкурсе.
В Антикоррупционном суде будут рассматривать все масштабные дела от НАБУ. Только Генеральный прокурор может привлекать к ответственности судей Антикоррупционного суда, если будут зафиксированы нарушения с их стороны, а расследованием будет заниматься ДБР.
Венецианская комиссия попросила, чтобы эти все аспекты были обговорены совместно с представителями МВФ.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", право предоставления апелляции на решение суда есть одним из возможных итогов обсуждений возможности утверждения запрета от международного общественного совета на претендента в Антикоррупционный суд.
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