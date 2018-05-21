14:28 21.05.2018 | Политика | Новости
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В Иерусалиме торжественно открыли посольство Парагвая

Сегодня, 21 мая, в Иерусалиме в присутствии президента Парагвая Орасио Картеса открыли посольство Парагвая в Израиле.

В Иерусалиме торжественно открыли посольство Парагвая

Об этом информирует портал "Новости Израиля".

Отмечается, что посольство Парагвая располагается в технологическом парке в районе Мальха, недалеко от посольства Гватемалы. К слову, это уже третье посольство, которое открылось в Иерусалиме.

Как отметил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, что это великий день Израиля и Парагвая, тем самым обе страны заключили дружеский союз.

"Я хочу начать с того, чтобы отдать честь большому другу Израиля и моему личному другу. Спасибо тебе, Орасио", - добавил Нетаньяху.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Гватемала стала первым государством, которое после Соединенных Штатов Америки переместило посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. В Иерусалиме провели официальную церемонию открытия дипломатического представительства, в которой взяли участие глава Гватемалы Джимми Моралес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.


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