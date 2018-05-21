13:15 21.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В 2019 году Украины ждет решения арбитража по Керченскому мосту, - Ирина Луценко

Украина ожидает, что в 2019 году Арбитражный трибунал примет решение по ходатайству о защите суверенных интересов Украины.

В 2019 году Украины ждет решения арбитража по Керченскому мосту, - Ирина Луценко

Ходатайство подано в связи со строительством Россией Керченского моста. Об этом в понедельник, 21 мая, на заседании согласительного совета Верховной Рады заявила представитель главы украинского государства в парламенте Ирина Луценко.

Она также напомнила, что из-за незаконного строительства Керченского моста президент поручил, согласно конвенции Организации объединенных наций по морскому праву подать ходатайство в Арбитражный трибунал. Его рассмотрение начнется до конца 2018 года.

В 2019 году мы будем ожидать результат, - пояснила народный депутат.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 15 мая принял участие в открытии автомобильного движения по Крымскому мосту. Этот мост соединит Крымский полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогами.

Как сообщал УРА-Информ, Петр Порошенко заявил, что после того, как Украина вернет себе полностью государственный суверенитет и целостность, страна применит Керченский мост для связей с Кубанью. Он подчеркнул, что страна-агрессор понесет наказание не только за незаконное сооружение Керченского моста, но и за другие злодеяния. Россиянам этот мост пригодится, как путь для отступления, а Украина будет связываться с Кубанью


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