15:25 21.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина подала в суд на Россию из-за открытия Крымского моста

В результате незаконного открытия и строительства Керченского моста с территории РФ на оккупированную территорию полуострова, Украина обратилась в международный трибунал.

Украина подала в суд на Россию из-за открытия Крымского моста

Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко.

Как она утверждает, ходатайство было подано по поручению главы государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Кроме того, мировая поддержка Украины в противодействии нарушению морского права обеспечена.

Луценко добавила, что строительство Крымского моста уже осудили США, Великобритания, Канада, Европейский Союз, Организация Североатлантического договора.

Рассмотрение ходатайства начнется до конца 2018 года, решение будет принято не раньше 2019 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный российский художник-карикатурист, архитектор Сергей Елкин высмеял в рисунке открытие Керченского моста в Крым. Как известно, указанный мост соединяет аннексированный у Украины полуостров с материковой Россией.


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