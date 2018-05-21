Украине необходимо обеспечивать инсулином всех нуждающихся, - Тимошенко

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Тимошенко заявила, что к ней обращались люди, которые столкнулись с проблемой получения бесплатных медикаментов инсулина. Она добавила, что в некоторых областях населению приходится вносить дополнительную процентную плату за лекарство, а в других больным сообщают, что скоро бесплатного инсулина не будет в целом.

От сахарного диабета страдают более миллиона украинцев, из которых более 200 тысяч людей столкнулись с инсулинозависимым типом болезни. Им жизненно необходимо своевременные, бесперебойные уколы препарата. По словам политика, хотя страна и обязалась предоставлять инсулин всем нуждающимся, программа на деле исполняется не в полной мере.

Так, городу Ровно в 2018 году предоставили материальных средств меньше, чем вдвое, поэтому в скором времени аптеки могут прекратить выдавать инсулин в долг. В столице населению необходимо доплачивать за медикаменты около десяти процентов от их цены, хотя инсулин для них был абсолютно бесплатным.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко подала информацию о своих доходах за 2017 год.