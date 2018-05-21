Стало известно об итогах переговоров Меркель с Путиным в Сочи

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Украины.

Отмечается, что федеральный канцлер заявила президенту Украины, что недавно у нее состоялись деловые переговоры с российским руководителем в Сочи. По ее словам, встреча принесла результат, который мог бы быть интересным украинской стороне.

Политики обговорили ситуацию на Донбассе и совместные действия для реализации международных обязательств в виде минских договоренностей, а также - моменты безопасности, зависящие от сооружения "Северного потока-2". Сообщается, что была достигнута договоренность способствовать развитию тесного диалога на двустороннем уровне.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", накануне встречи с Ангелой Меркель Путин принял в летней резиденции в Сочи Башара Асада, являющегося персоной нон грата для Запада, несло в себе скрытый смысл: никакой другой гость не мог бы лучше подчеркнуть демонстрацию Москвой ее внешнеполитической самостоятельности и одновременно центральной роли в мировой политике.