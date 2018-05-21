16:35 21.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100194618:test

Стало известно об итогах переговоров Меркель с Путиным в Сочи

Глава Украины Петр Порошенко осуществил телефонный диалог с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы немецкий лидер рассказала о результатах недавних переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Стало известно об итогах переговоров Меркель с Путиным в Сочи

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Украины.

Отмечается, что федеральный канцлер заявила президенту Украины, что недавно у нее состоялись деловые переговоры с российским руководителем в Сочи. По ее словам, встреча принесла результат, который мог бы быть интересным украинской стороне.

Политики обговорили ситуацию на Донбассе и совместные действия для реализации международных обязательств в виде минских договоренностей, а также - моменты безопасности, зависящие от сооружения "Северного потока-2". Сообщается, что была достигнута договоренность способствовать развитию тесного диалога на двустороннем уровне.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", накануне встречи с Ангелой Меркель Путин принял в летней резиденции в Сочи Башара Асада, являющегося персоной нон грата для Запада, несло в себе скрытый смысл: никакой другой гость не мог бы лучше подчеркнуть демонстрацию Москвой ее внешнеполитической самостоятельности и одновременно центральной роли в мировой политике.


Поделиться
Читайте также:
 
МИД Украины за год направил в Россию более 20 обращений по Сенцову В Карпатах нашли пропавшую гражданку Беларуси Украинское сало за год поднялось в цене на 71% Ушел из жизни известный советский режиссер
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив