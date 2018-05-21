Стали известны детали переговоров про закон Антикоррупционного суда

Об этом во время заседания согласительного совета заявил председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.

Он пояснил, что тот претендент, который не сможет пройти по решению общественного совета международных профессионалов, будет иметь право направить апелляцию. Для рассмотрения его жалобы будет привлекаться общественный совет и квалификационная комиссия судов. Парубий заявил, что длится обсуждение того, за какой кворум, количество, численность необходимо отдать голоса. В этой сфере проходят дебаты, и они должны закончится быстрее, как только необходимая формула будет обнаружена.

Глава парламента высказал надежду, что уточнения в закон про Антикоррупционный суд рассмотрят и внесут быстро. Он пояснил, что документ про Антикоррупционный суд не такой, как перемены в процессуальном кодексе. Проект закона про Антикоррупционный суд не большого формата, но в него существует необходимость внесения масштабного числа правок. Парубий предположил, что консультации будут проходить на всех планках и со всеми членами процедуры.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Верховная Рада Украины на этой пленарной неделе намерена рассмотреть во втором чтении законопроект о создании антикоррупционного суда, а также назначить судей Конституционного суда.